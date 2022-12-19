Власть 19 декабря 2022, 15:29 Путин присвоил главам ДНР и ЛНР орден «За заслуги перед Отечеством» Путин наградил Пушилина и Пасечника орденом высшей степени «За заслуги перед Отечеством» РИА «Новости»

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Временно исполняющим обязанности главам Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику присвоили ордена высшей степени «За заслуги перед Отечеством». Приказ подписал президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония вручения государственных наград пройдет во вторник, 20 декабря, в Кремле.

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Кроме того, Путин присвоил высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» митрополиту Ювеналию Пояркову и почетному научному руководителю Российского федерального ядерного центра в Сарове Радию Илькаеву.

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Также глава государства присвоил звание «Герой России» майору Константину Широкову и старшему лейтенанту Степану Белову. Звание «Мать-героиня» получили пять россиянок, родившие и воспитавшие 10 и более детей.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года руководителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей утвердят постоянными главами своих субъектов.