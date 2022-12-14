Важное 14 декабря 2022, 13:36 Дату следующей встречи Путина с властями новых регионов уже назначили Пресс-секретарь Песков: Путин до конца года встретится с властями новых регионов России

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В 2022 году президент России Владимир Путин встретится с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Дату уже назначили, рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Встреча запланирована», — сказал он на брифинге.

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Дмитрий Песков заявил, что дату уже утвердили, и о ней своевременно объявят.

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Возможную дату назвали «Ведомости». Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соберутся в Кремле 20 декабря. Три источника газеты в администрации президента и Госдуме заявили, что он примет их по очереди и в новом качестве — после присоединения к России прежних руководителей назначили временно исполняющими обязанностями, а до конца года утвердят постоянными главами.

Пресс-секретарь президента России на брифинге 14 декабря также допустил перенос выступления Владимира Путина с ежегодным посланием парламенту на 2023 год. Он сказал, что обращение останется устным, а не письменным.