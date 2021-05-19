Путин пристыдил чиновников за неисполненное поручение по детскому кешбэку

Президент Владимир Путин заявил, что видит проблемы в исполнении поставленной им задачи по детскому туристическому кешбэку. Люди должны понимать, какую помощь они получат от государства по этому вопросу. Такое заявление он сделал на совещании с правительством. Об этом написал ТАСС.

«В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей — финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки», — напомнил Путин. Его процитировала газета «Известия».

По его словам, существуют проблемы в реализации программы детского туристического кешбэка. Он отметил, что вот-вот начнется сезон летних отпусков. Многие выбирают или уже знают, куда поедут отдыхать, в какие лагеря отправят детей.

«Конечно, один из ключевых вопросов здесь — это стоимость отдыха, людям надо понимать, какую поддержку здесь окажет государство», — подчеркнул глава государства.

Заявление по этой теме сделал и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он сказал, что программа детского туристического кешбэка начнет действовать с 25 мая.

Кешбэком можно будет воспользоваться до 15 сентября. Программа дает возможность родителям возвратить половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить отдых ребенка картой «Мир». На нее в течение пяти дней придет возврат части денег. Также места для отдыха необходимо выбирать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия). Они должны быть включены в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.