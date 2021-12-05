Путин принял участие в «Елке желаний»

Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской предновогодней акции «Елка желаний», на этот раз дистанционно. Однако это не помешало главе государства самому выбрать шарик для исполнения желания, на который он указал по видеосвязи.

Видео с участием Путина в акции опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Президент во время включения с церемонии вручения премии «Мы вместе» спросил, может ли он сам выбрать шарик с желанием, которыми украшена елка. Тогда ведущая поинтересовалась у Путина, видно ли ему елку.

«Мне очень хорошо все видно!» — ответил Путин, что вызвало в зале восторженную реакцию и аплодисменты.

Глава государства попросил снять с елки желтый шарик. Путем нехитрых объяснений, какой именно шарик ему приглянулся, они сняли его и зачитали желание 14-летнего мальчика из Московской области.

«Мечтает о гитаре», — прочитал ведущий.

«Жалко, что он у нас не на связи. Можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам», — отметил президент.

Предновогодняя акция «Елка желаний» помогает исполнить желания детей с инвалидностью и ограничениями по здоровью, детей-сирот или ребят из малоимущих семей. В этом году акция проходит с 15 ноября по 11 декабря.