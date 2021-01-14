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    14 января 2021, 22:35

    «Елка желаний» порадовала семью из Подмосковья. Девочка попросила стиральную машину и снегокат для мамы и сестры

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    12-летняя Анастасия Милославская из Пушкинского округа написала письмо Деду Морозу, в котором попросила подарки не для себя, а для мамы и младшей сестры — стиральную машинку и снегокат. Мама девочек передала письмо через волонтеров в общественную приемную местного отделения «Единой России», где сотрудники исполкома повесили его на «Елку желаний». Мечту девочки осуществил депутат Мособлдумы Николай Черкасов.
    «Елка желаний» порадовала семью из Подмосковья. Девочка попросила стиральную машину и снегокат для мамы и сестры | Изображение 1

    Семья находится в сложной жизненной ситуации, депутат Мособлдумы Николай Черкасов не смог пройти мимо и исполнил желание юной Анастасии, вручил нужные подарки. Также он передал семье несколько пакетов с продуктами, вещами и бытовой химией.

    «Было приятно и неожиданно то, что желание моей дочки исполнилось. Настя писала письмо от души и верила в Дедушку Мороза. Подарки пришлись очень кстати, ведь у нас действительно не было стиральной машинки. А снегокат для Лизы мы сразу же обновим — пойдем кататься на горке. Теперь мы все знаем — чудеса существуют!» — поделилась мама девочки Маргарита Милославская.

    «Елка желаний» порадовала семью из Подмосковья. Девочка попросила стиральную машину и снегокат для мамы и сестры | Изображение 2

    Помогли в праздники и другим подмосковным семьям. Телевизоры от депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева получили три семьи из городского округа Лосино-Петровский.

    Галина Морозова и ее супруг являются людьми с ограниченными возможностями. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Татьяна Голод сказала: «Недавно ко мне обратились Морозовы и сказали, что у них сломался телевизор. Они находятся на самоизоляции, поэтому телевизор для них, конечно, окно в мир. Новый год — время исполнения желаний. Благодаря поддержке депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева стало возможным привезти им телевизор».

    «Елка желаний» порадовала семью из Подмосковья. Девочка попросила стиральную машину и снегокат для мамы и сестры | Изображение 3

    Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков присоединился к масштабной акции «Елка желаний». Вместе с партийцами Одинцовского округа он вручил новогодний подарок Никите Благову, юному жителю поселка Барвиха. Сейчас мальчику 12 лет, его воспитывает отец.

    «Огромное спасибо за подарок! Планшет мне очень пригодится в школе, можно будет задания какие-нибудь на нем делать. И книжки читать разные, спасибо!» — поблагодарил Никита Благов.

    «Елка желаний» порадовала семью из Подмосковья. Девочка попросила стиральную машину и снегокат для мамы и сестры | Изображение 4

    Также подарок от депутатов получила ученица 8 класса из Домодедова, передвигающаяся на коляске. Ей вручили миксер, так как Саша увлекается кулинарией и любит печь торты.

    В Егорьевске к депутату Мособлдумы Владимиру Гольберту обратились активисты проекта «Callisthenics» с просьбой помочь в приобретении спортивного инвентаря. Депутат откликнулся на просьбу и организовал закупку новых гирь.

    «Елка желаний» порадовала семью из Подмосковья. Девочка попросила стиральную машину и снегокат для мамы и сестры | Изображение 5

    «В канун Нового года я не мог не откликнуться на просьбу настоящих энтузиастов гиревого спорта. Приобретенный инвентарь поможет ребятам продолжать развивать это направление в городском округе Егорьевск», — отметил Владимир Гольберт.