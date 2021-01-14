«Елка желаний» порадовала семью из Подмосковья. Девочка попросила стиральную машину и снегокат для мамы и сестры

Семья находится в сложной жизненной ситуации, депутат Мособлдумы Николай Черкасов не смог пройти мимо и исполнил желание юной Анастасии, вручил нужные подарки. Также он передал семье несколько пакетов с продуктами, вещами и бытовой химией.

«Было приятно и неожиданно то, что желание моей дочки исполнилось. Настя писала письмо от души и верила в Дедушку Мороза. Подарки пришлись очень кстати, ведь у нас действительно не было стиральной машинки. А снегокат для Лизы мы сразу же обновим — пойдем кататься на горке. Теперь мы все знаем — чудеса существуют!» — поделилась мама девочки Маргарита Милославская.

Помогли в праздники и другим подмосковным семьям. Телевизоры от депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева получили три семьи из городского округа Лосино-Петровский.

Галина Морозова и ее супруг являются людьми с ограниченными возможностями. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Татьяна Голод сказала: «Недавно ко мне обратились Морозовы и сказали, что у них сломался телевизор. Они находятся на самоизоляции, поэтому телевизор для них, конечно, окно в мир. Новый год — время исполнения желаний. Благодаря поддержке депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева стало возможным привезти им телевизор».

Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков присоединился к масштабной акции «Елка желаний». Вместе с партийцами Одинцовского округа он вручил новогодний подарок Никите Благову, юному жителю поселка Барвиха. Сейчас мальчику 12 лет, его воспитывает отец.

«Огромное спасибо за подарок! Планшет мне очень пригодится в школе, можно будет задания какие-нибудь на нем делать. И книжки читать разные, спасибо!» — поблагодарил Никита Благов.

Также подарок от депутатов получила ученица 8 класса из Домодедова, передвигающаяся на коляске. Ей вручили миксер, так как Саша увлекается кулинарией и любит печь торты.

В Егорьевске к депутату Мособлдумы Владимиру Гольберту обратились активисты проекта «Callisthenics» с просьбой помочь в приобретении спортивного инвентаря. Депутат откликнулся на просьбу и организовал закупку новых гирь.

«В канун Нового года я не мог не откликнуться на просьбу настоящих энтузиастов гиревого спорта. Приобретенный инвентарь поможет ребятам продолжать развивать это направление в городском округе Егорьевск», — отметил Владимир Гольберт.