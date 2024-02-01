Власть 01 февраля 2024, 19:40 Путин принял приглашение посетить Башкирию Путин приедет в Башкирию по приглашению главы региона Хабирова РИА «Новости»

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил президенту Владимиру Путин посетить регион. Глава государства принял приглашение на открытии объектов современных кампусов в субъектах России.

«С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, <…> республика развивается быстрыми темпами», — сказал он.

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По словам Путина, визит в Башкирию, во время которого будут обсуждать вопросы развития республики, состоится в ближайшее время. Хабиров, в свою очередь, пообещал показать кампус, где «будут развивать науку и образование в целом в Российской Федерации».

На совещании по развитию и строительству студенческих кампусов глава государства заявил, что современные кампусы должны послужить стимулом для формирования городской среды. Отдельно Путин отметил важность четкого понимания приоритетов регионального развития.