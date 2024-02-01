Общество 01 февраля 2024, 19:00 «Не просто строить красивые стены». Путин — о ключевых задачах возведения кампусов Путин: при создании кампусов важно понимать, чем будет наполняться их жизнь РИА «Новости»

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Современные удобные кампусы послужат стимулом для формирования городской среды, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе реализации федерального проекта по созданию сети таких объектов. Отдельно глава государства отметил важность четкого понимания приоритетов регионального и национального развития.

«Кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, работы, отдыха и комфортной жизни людей», — подчеркнул Путин.

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Президент назвал важным необходимость еще на стадии согласования детально учитывать и четко понимать направления и приоритеты национального, а также регионального развития.

«[Понимать] перспективы реализации инфраструктурных и крупных промышленных объектов. Под такие конкретные стратегические задачи должна формироваться материальная база учебных корпусов, лабораторий, технопарков», — пояснил глава государства.

Иными словами, нужно продумывать не только архитектурные решения и «строить красивые стены», указал он. Это, по его словам, тоже, безусловно, важно. Но вместе с тем требуется ясно понимать, чем будет наполнена жизнь будущих кампусов, заключил президент.