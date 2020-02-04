Путин прилетел с рабочим визитом в Череповец
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин уже начал встречу с общественностью в Череповце. Беседа проходит в химико-технологическом колледже. Лидер страны ответит на вопросы о подготовке кадров для социальной и экономической сфер.
До начала мероприятия Путину рассказали о преподавателях и учащихся колледжа. Президент лично познакомился со студентами и сфотографировался с ними. Ему показали электромонтажную и сварочные мастерские, лабораторию электрических машин и лабораторию процессов и аппаратов.
Сопровождали главу государства вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко, а также сотрудники ПАО «ФосАгро» и ПАО «Северсталь».
После этого Путин посетит местный Центр боевых искусств. Туда приходят более 2,5 тысяч детей, которые осваивают 30 видов спортивных единоборств.
Череповецкий химико-технологический колледж основали в 1979 году. Всего в образовательном учреждении готовят 736 студентов по разным направлениям.