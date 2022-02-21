Путин пригласил Пашиняна в Россию

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщили на сайте Кремля.

Путин и Пашинян подчеркнули важность реализации договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном, заключенных в 2020–2021 годы. Речь шла в том числе о восстановлении экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, а также о планах по началу делимитации армяно-азербайджанской границы. Обсудили и другие вопросы, связанные с укреплением стабильности и установлением долгосрочных мирных отношений и сотрудничеством в регионе.

Путин пригласил Пашиняна посетить Россию с официальным визитом, учитывая, что в апреле этого года РФ и Армения отметят 30-летие с момента установления дипломатических отношений. Пашинян с благодарностью принял это приглашение.

Завтра Путин примет в Москве президента Азербайджана Ильхама Алиева. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров лидеры подпишут декларацию о союзническом взаимодействии.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск двух бывших президентов Армении.