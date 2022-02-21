Азербайджанская Генпрокуратура объявила в розыск экс-президентов Армении Кочаряна и Саргсяна

Азербайджанская Генеральная прокуратура объявила в розыск двух бывших президентов Армении — Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Их привлекли к уголовной ответственности, сообщило АПА со ссылкой на начальника отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старшего советника юстиции Эмиля Тагиева.

По его словам, в 1988 году Кочарян и Саргсян организовывали и проводили собрания с участием работников армянской национальности «с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами». На собраниях экс-президенты заявляли, что Карабах принадлежит армянам и призывали к выселению азербайджанцев и сжиганию их домов.

Тагиев перечислил преступления, которые вменяют Саргсяну и Кочаряну. Они «в нарушение Конституции Азербайджанской Республики» присоединили бывший Шаумянский район 2 сентября 1991 года, объявили «Нагорно-Карабахскую Республику»" и передали власть областному Совету народных депутатов и его исполнительному комитету, а также приняли незаконное решение о прекращении действия законов и Конституции Азербайджанской Республики на этих территориях.

Экс-президенты попали под уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ.