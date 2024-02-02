02 февраля 2024, 23:39
Путин приехал в гости к врачу-онкологу из Тулы
Президент России Владимир Путин приехал в гости к сотруднику тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову. Об этом сообщило РИА «Новости».
Вместе с президентом в гости к врачу пришли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и полпред Центрального федерального округа Игорь Щеголев. Политики посетили коттедж, который медик получил за то, что более 10 лет работает в здравоохранении региона. Гости выпили чай с яблочной пастилой.
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Маленькая дочь врача подарила президенту России мягкую игрушку — зайчика. Путин вручил ребенку детский компьютер и плюшевого медведя.
Ранее президент призвал не снижать темпы по борьбе с раком в России и сделать все возможное, чтобы смертность от онкологических заболеваний уменьшалась. Он отметил позитивную динамику в лечении онкобольных детей.
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