Власть 02 февраля 2024, 22:26 Путину подарили зайчика Путин подарил девочке компьютер и получил зайчика на победу Unsplash

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Президент России Владимир Путин побывал в гостях у врача тульского областного клинического онкологического диспансера Ярослава Швецова и подарил его дочери детский компьютер и плюшевого медведя. В ответ девочка преподнесла ему игрушку, сообщило РИА «Новости».

«Это зайчик, на победу», — сказала она.

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Президент принял подарок и с улыбкой спросил у ребенка, танцует ли она. Девочка исполнила танец под аплодисменты взрослых. Также она рассказала наизусть стихотворение про Родину. Путин подарил ребенку детский компьютер и плюшевую игрушку.

Врач-онколог Ярослав Швецов с супругой и дочерью переехал в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье предоставили жилье.

Ранее Путин исполнил мечту школьницы из Пскова и подарил ей щенка породы акита, как в фильме о Хатико. Девочка втайне от родителей написала письмо президенту России и рассказала ему о своем желании.