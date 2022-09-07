Путин предупредил Запад о последствиях установления лимита цен на российское сырье | 360°

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Путин предупредил Запад о последствиях установления лимита цен на российское сырье

Президент Путин заявил, что Россия прекратит поставки сырья в случае введения лимита цен

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Россия прекратит поставки нефти и газа в те страны, которые попытаются установить лимит цен на российские энергоносители, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что сейчас государства находятся не в том положении, чтобы диктовать РФ свои условия, сообщил RT.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), глава государства назвал бесперспективными попытки введения потолка цен.

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«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять… Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — подчеркнул Владимир Путин.

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В ходе выполнения специальной военной операции на Украине Россия укрепила свой суверенитет, заявил Путин. По его словам, российские военные не начинали боевые действия в соседней стране, но стараются их закончить.

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