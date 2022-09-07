Путин заявил, что Россия укрепила суверенитет в ходе спецоперации на Украине | 360°

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Путин заявил, что Россия укрепила суверенитет в ходе спецоперации на Украине

Президент Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, но пытается их закончить

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Россия не начинала военные действия на Украине, они начались там в 2014 году, заявил президент Владимир Путин. На заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что в ходе выполнения спецоперации страна ничего не потеряла, а, наоборот, укрепила свой суверенитет, сообщил ТАСС.

«С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение — укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», — подчеркнул Владимир Путин.

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Президент рассказал, что Россия пытается закончить военные действия, начавшиеся на Украине в 2014 году после государственного переворота. По словам главы государства, участники тех событий стремились «к подавлению своего собственного народа».

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Жители Донбасса сражаются за свою Родину и делают это достаточно эффективно, заявил Владимир Путин. Он отметил, что эти люди защищают «свою идентичность, свою историю и свой народ».

Владимир Путин

Специальная военная операция РФ на Украине

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