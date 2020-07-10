Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике

Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться Владимир Путин

Вместе с тем президент отметил, что внешняя политика страны останется уважительной ко всем участникам партнерам.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — ответил президент на вопрос, почему Россия пытается вести дела уважительно, в то время как остальные участники не придерживаются такого поведения.

Ранее глава государства сообщил, что страна выйдет из пандемии с минимальными потерями. Российские власти для этого приложили много усилий.