Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике
Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене. Свое мнение глава государства выразил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжатьсяВладимир Путин
Вместе с тем президент отметил, что внешняя политика страны останется уважительной ко всем участникам партнерам.
«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — ответил президент на вопрос, почему Россия пытается вести дела уважительно, в то время как остальные участники не придерживаются такого поведения.
Ранее глава государства сообщил, что страна выйдет из пандемии с минимальными потерями. Российские власти для этого приложили много усилий.