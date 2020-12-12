Названо условие переноса туров с кешбэком до конца 2021 года

Если турист окажется в такой ситуации, то срок предоставления уже оплаченной ему услуги могут перенести до конца следующего года. Для этого нужно заключить с фирмой, через которую покупалась путевка, дополнительное соглашение.

Продажу туров с кэшбеком запустили в августе. За покупку тура россияне могли вернуть обратно 15 тысяч рублей. Сначала программа действовала до 31 декабря, но ее продлили до 10 января 2021 года.

Второй этап программы завершился 5 декабря. До этого времени россияне могли купить туры на отечественные курорты, чтобы вернуть до 20%, но не более 20 тысяч рублей, от стоимости тура. Закончится путешествие должно было 10 января

Но если турист оказался в ситуации, что он не может попасть в заявленное место из-за ограничений, то срок для его путешествий продлили до конца следующего года.

Оплатить путешествие необходимо было картой «Мир», на нее же приходил возврат части средств.

Россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей вернулась в виде кэшбека.