Важное 22 февраля 2024, 20:55 Путин предложил выстраивать работу в регионах по перспективным направлениям Путин: все регионы имеют хороший потенциал, важно помочь им раскрыться РИА «Новости»

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Все регионы России имеют хороший потенциал для роста, нужно помочь им раскрыться. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании по вопросу развития Чувашской Республики.

«Еще раз повторю, все регионы России имеют хороший потенциал для роста. Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям», — заявил Путин на совещании.

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Глава государства отметил, что в регионах нужно развивать те направления, которые являются прочной базой для местных экономик и помогают в повышении финансовой устойчивости субъектов.

Во время визита в Казань Путин совершил полет за штурвалом стратегического ракетоносца Ту-160М. Полет длился около 40 минут.