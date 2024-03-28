Власть 28 марта 2024, 20:13 Путин предложил выделить субсидии на туристические проекты Путин: потенциал регионов нужно расширять с помощью субсидий на туризм Freepik

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Надо расширять потенциал регионов России и предоставлять субсидии на туристические проекты. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

По его словам, работа в сфере туризма требует расширения потенциала субъектов Федерации с «пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития».

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«Правительство должно обратить внимание на эти регионы, на создание здесь точек роста и распределения единой субсидии на реализацию туристических проектов», — сказал он.

По словам Путина, вклад внутреннего туризма в ВВП РФ в ближайшие 10 лет должен вырасти до 5%. Кроме того, россияне должны путешествовать дешевле, поэтому в сферу туризма нужно активно внедрять передовые технологии, указал глава государства.