Власть 25 мая 2023, 15:57 Путин предложил ввести маркировку товаров «Сделано в ЕАЭС» Путин предложил ввести знак качества «Сделано в ЕАЭС» для товаров совместного производства РИА «Новости»

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Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо увеличить количество совместных производств, которые станут выпускать товары под единым знаком качества «Сделано в ЕАЭС». С такой идеей на заседании Высшего Евразийского экономического совета выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что новый бренд должен стать узнаваемым и популярным среди покупателей стран «пятерки», а знак качества станет свидетельством, что продукция отвечает самым высоким стандартам.

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«Хотел бы отметить необходимость развития промышленной кооперации, увеличения количества новых совместных производств под общей торговой маркой „Сделано в ЕАЭС“», — заявил Путин.

Президент добавил, что объединение усилий в области трансформации промышленности и инновационного производства укрепит технологический суверенитет всех стран Евразийского союза и снизит зависимость от западных технологий в критически важных отраслях.

«Тем более если мы встречаем определенные тенденции к ограничению сотрудничества со стороны других стран», — добавил президент России.

Путин добавил, что в таких условиях можно создать евразийские технологические альянсы с привлечением заинтересованных партнеров из третьих стран. Такие объединения помогут создать новые наукоемкие и высокотехнологичные производства.

Россия и Белоруссия договорились о совместном производстве компонентов в области микроэлектроники, автомобилестроения и сельскохозяйственной техники для последующей сборки на предприятиях. Всего стороны согласовали 16 таких проектов на общую сумму 85 миллиардов рублей. Как пояснил министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов объединенные промышленные предприятия закроют нишу прекративших поставки недружественных стран.