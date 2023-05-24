Мир 24 мая 2023, 20:22 Россия и Белоруссия договорились о реализации 16 проектов в сфере импортозамещения Глава Минпрома Белоруссии Ефимов заявил о 16 импортозамещающих проектах с Россией РИА «Новости»

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Промышленники России и Белоруссии реализуют 16 проектов в области микроэлектроники, автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники на общую сумму 85 миллиардов рублей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов.

Он подчеркнул, что проекты прошли согласование с российским министерством промышленности и торговли и уже находятся на стадии реализации.

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«Это и наиболее важные с точки зрения обеспечения технологического суверенитета проекты по созданию обрабатывающего оборудования — станки и так далее», — заявил Ефимов.

Он пояснил, что большая часть проектов предназначена для создания собственного производства компонентной базы, предназначенной для совместных сборочных производств.

Раньше эту нишу занимали игроки из недружественных стран, которые проводили поставки из-за рубежа. После их отказа от сотрудничества Россия и Белоруссия перейдут на собственное производство.