Путин предложил превратить конкурс «Учитель года» в реалити-шоу

Конкурс «Учитель года» стоит проводить в формате реалити-шоу в течение всего года. Такое предложение выдвинул президент России Владимир Путин.

Глава государства озвучил идею на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года. Я уже администрации [президента] говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — заявил Путин.

Один из участников встречи предложил включить в число номинаций конкурса «Учитель будущего» номинацию для директоров школ и их заместителей. Путин поддержал эту идею.

Ранее 30 команд педагогов победили в профессиональном конкурсе «Учитель будущего». Финал состоялся в Санкт-Петербурге 20 марта. Мероприятие проходило как проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

А базовые оклады учителей предложили повысить в два раза. Они должны быть на уровне не менее двух минимальных размеров оплаты труда по региону и по России.