Путин поднял вопрос о Запорожской АЭС на встрече с главой МАГАТЭ | 360°

Важное 11 октября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber Путин поднял вопрос о Запорожской АЭС на встрече с главой МАГАТЭ Путин на встрече с главой МАГАТЭ Гросси: «Мы открыты для диалога по ситуации на ЗАЭС» РИА Новости

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Российский лидер Владимир Путин предложил главе МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэлю Гросси обсудить вопрос с Запорожской АЭС в рамках встречи. Он отметил, что Москва полностью открыта к решению ситуации с атомной станцией.

«Мы очень рады видеть Вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, может быть, вызывают какую-то обеспокоенность, у нас тоже, например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В любом случае мы открыты для этого диалога и рады Вас видеть», — привело слова Путина РИА « Новости «.

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Гросси отметил, что происходящее доказывает важность сегодняшней встречи. Он подчеркнул, что на повестке есть темы, имеющие непосредственное отношение к ядерной физической безопасности, касательно ЗАЭС.

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Делегаты МАГАТЭ в начале сентября посетили атомный объект. Сотрудники станции провели представителей миссии по территории ЗАЭС и показали те участки, которые пострадали во время обстрелов украинских боевиков. По итогам визита агентство обнародовало доклад, подтверждающий факт обстрелов Запорожской АЭС. При этом в документе не уточнили, кто именно является виновником.

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