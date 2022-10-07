Спецоперация 07 октября 2022, 22:35 Поделиться Telegram

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Viber Питающую шестой энергоблок ЗАЭС линию электропередачи повредили в результате обстрела — МАГАТЭ МАГАТЭ: питающую шестой энергоблок Запорожской АЭС ЛЭП повредили в результате обстрела РИА «Новости»

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Линия электропередачи, питающая шестой блок Запорожской АЭС, в четверг была повреждена в результате обстрела, об этом сообщило Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Дизельные электрогенераторы обеспечивали работу реакторов.

«Вчера в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, обеспечивающая питание шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции», — указано в документе МАГАТЭ.

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После прерывания питания по резервной линии электроэнергию на реактор подавали пять дизельных электрогенераторов, они работали в течение полутора часов. По данным МАГАТЭ, обстрелу подверглась промышленная зона вокруг АЭС. В агентстве подчеркнули, что это еще раз доказывает «нестабильность ситуации с ядерной безопасностью» на Запорожской АЭС.

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ВСУ обстреляли ЗАЭС и повредили один из энергоблоков 21 сентября. В результате обстрела АЭС были повреждены кабели питания, из-за этого временно задействовали дизельные генераторы. На следующий день МАГАТЭ сообщило, что энергоснабжение восстановлено.

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