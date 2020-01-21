Путин предложил Чайке новую должность

Об этом стало известно во время встречи президента с Юрием Чайкой и Игорем Красновым, который может стать следующим генеральным прокурором России, написал «Интерфакс».

В свою очередь Чайка поблагодарил главу правительства за это предложение. Путин обратил внимание экс-генпрокурора на то, что в Северо-Кавказском федеральном округе нужно разбираться с проблемами в соцсфере, а также с коррупцией и терроризмом. Об этом сообщил RT. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что приказ о новом назначении Чайки пока не подписан, передал ТАСС.

С 2018 года полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе является Александр Матовников.

Ранее стало известно, что Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность Генерального прокурора Российской Федерации. Эта информация опубликована на сайте Кремля. Юрий Чайка возглавлял Генпрокуратуру с 2006 года. До этого семь лет был минстром юстиции РФ.