Чайка покинет пост генпрокурора России
«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.
Как уточнил источник агентства в верхней палате парламента, назначение нового генпрокурора планируется на 22 января.
Юрий Чайка родился 21 мая 1951 года в Николаевске-на-Амуре. В августе 1999 года он был назначен на пост министра юстиции России. Через семь лет Чайка стал членом Совета Безопасности, а с июня 2006 года занимал пост генерального прокурора страны.
Игорь Краснов был заместителем председателя СК с 2016 года. В 2011-м он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а через три года удостоился почетной грамоты президента России за активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.