Чайка покинет пост генпрокурора России

Юрий Чайка покидает пост генпрокурора в связи с переходом на другую работу. На освободившуюся должность президент России Владимир Путин предложил кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Как уточнил источник агентства в верхней палате парламента, назначение нового генпрокурора планируется на 22 января.

Юрий Чайка родился 21 мая 1951 года в Николаевске-на-Амуре. В августе 1999 года он был назначен на пост министра юстиции России. Через семь лет Чайка стал членом Совета Безопасности, а с июня 2006 года занимал пост генерального прокурора страны.

Игорь Краснов был заместителем председателя СК с 2016 года. В 2011-м он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а через три года удостоился почетной грамоты президента России за активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.