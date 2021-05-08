Путин поздравил страны СНГ с 76-летием Великой Победы

Российский президент Владимир Путин направил лидерам и жителям стран СНГ поздравления по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин поздравил с 76-летием Победы лидеров Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и Армении, Киргизии и Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии и Абхазии, а также народы Грузии и Украины.

Президент РФ указал, что в этот день все с особым чувством чтят подвиги отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались с врагом и трудились в тылу.

«Наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю», — указал глава государства.

Незыблемой основой для добрососедских отношений остаются традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые годы войны, отметил Путин.

Президент выразил слова благодарности и пожелал всем ветеранам здоровья, долголетия, бодрости духа и благополучия.

Ветераны ВОВ в России, Литве, Латвии и Эстонии ранее получили ежегодные выплаты ко Дню Победы, которые были утверждены указом президента.