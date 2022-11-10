10 ноября 2022, 00:51
Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Президент России Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Глава государства Владимир Путин 10 октября обратился к сотрудникам МВД РФ с поздравлением в честь профессионального праздника. Речь опубликовали на официальном сайте президента.
Путин выразил слова благодарности руководству и личному составу МВД за профессиональное и добросовестное выполнение своего долга. Отметив, что сотрудники правоохранительных органов стоят на защите государственных и общественных интересов, а также прав и свобод россиян.
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«Уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти на встречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника», ― обратился он.
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Отдельные пожелания президент выразил в адрес ветеранов МВД.
«Мы гордимся вами. Тем, как самоотверженно и четко вы решали поставленные задачи», ― отметил глава государства.
Владимир Путин сообщил, что в целом по стране в 2022 году зафиксировали снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Также становится меньше ДТП и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних.
Он добавил, что люди высоко оценивают профессионализм, честность и умение в любых ситуациях проявлять уважение к достоинству человека со стороны сотрудников МВД.
Накануне президент России поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса России (АПК) с профессиональным праздником.
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Владимир Путин
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