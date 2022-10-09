Путин поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса | 360°

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Путин поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса

Президент России Путин поздравил с профессиональным праздником работников АПК

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Глава государства Владимир Путин 9 октября поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса России (АПК) с профессиональным праздником. Он дал высокую оценку их труду, а также поблагодарил за самоотверженную службу на благо страны. Слова президента привел ТАСС.

«Поздравляю с профессиональным праздником всех работников, ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу работу, пожелать успехов и благополучия вам и вашим близким», — обратился Путин.

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По его мнению, российские власти должны способствовать развитию сел. Для этого необходимо строить современные дома и продолжать программу сельской ипотеки. На сельских территориях нужно провести модернизацию всей инфраструктуры, включая инженерную и транспортную.

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В марте 2022 года Кабмин России сообщил о мерах поддержки для отечественного сельского хозяйства. Правительство контролирует проведение полевых работ, поставки продовольствия и производит мониторинг цен для конечного потребителя. Благодаря увеличению сельхозугодий и использованию качественных семян Россия обеспечивает собственные нужды и может отправлять продукцию АПК в другие страны.

Владимир Путин

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