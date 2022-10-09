Путин поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса | 360°

Все новости
Мир
09 октября 2022, 03:00
The Washington Post назвала «неприличным» энергетический доход Норвегии
Общество
09 октября 2022, 02:59
Россия не станет отказываться от посреднических услуг на переговорах с Киевом — МИД
Реклама
Происшествия
09 октября 2022, 02:23
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Греции
Путешествия
09 октября 2022, 02:18
«Аэрофлот» возобновил рейсы на Шри-Ланку после четырех месяцев простоя
Власть
09 октября 2022, 02:08
Путин призвал наращивать возможности в селекции и генетике в сфере АПК
Общество
09 октября 2022, 01:52
Путин поздравил с профессиональным праздником работников агропромышленного комплекса
Общество
09 октября 2022, 01:41
Путин заявил о готовности России помогать развивающимся странам
Мир
09 октября 2022, 01:25
Пентагон отказался комментировать ЧП на Крымском мосту
Мир
09 октября 2022, 01:24
Премьер Эстонии заявила, что ЕС становится труднее вводить новые санкции против России