Власть 22 августа 2023, 00:28 Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

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Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил россиян с Днем Государственного флага. Он назвал российский триколор символом единства. Слова главы государства привела пресс-служба Кремля.

«Россия — тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг — это символ нашего единства», — заявил Путин.

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Российский триколор, который начали использовать еще при Петре I, вновь стал государственным флагом 22 августа 1991 года. Путин отметил, что с этим стягом страна преодолела много трудностей и испытаний.

«Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять идти только вперед, до победы, утверждать славу России», — заявил президент.

В День флага москвичи с триколором смогут бесплатно посетить музей современной истории России. Гости узнают историю российской символики и увидят уникальные экспонаты.