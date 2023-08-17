Культура 17 августа 2023, 14:45 Музей современной истории России подарит бесплатный билет москвичам с триколором Москвичи с триколором бесплатно посетят музей современной истории в День российского флага Сайт мэра и правительства Москвы

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В следующий вторник, 22 августа, в Москве отметят День российского флага. Жители столицы, у которых будет символика триколора, смогут бесплатно посетить музей современной истории. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Мы приготовили сюрприз для посетителей: каждый, кто в этот день предъявит на кассе музея предмет с изображением российского триколора, получит бесплатный билет на основную экспозицию», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, для горожан организуют тематическую интерактивную программу. Гости узнают историю российской символики и увидят уникальные экспонаты. Также жители столицы смогут приобрести сувениры со скидкой в 50%.

Ранее выставку «Без барьеров» открыли в московском метро. В рамках экспозиции представили 15 фотографий о жизни маломобильных граждан.