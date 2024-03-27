27 марта 2024, 02:09
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин торжественно обратился к бойцам, сотрудникам и ветеранам Росгвардии в честь профессионального праздника — Дня войск национальной гвардии. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.
«Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России. Росгвардия решает значимые, ответственные задачи», —сказал он.
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Российский лидер указал, что росгвардейцы ведут борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом в стране, а также под их защитой находятся промышленные, транспортные и инфраструктурные объекты. Также он отметил смелость бойцов Росгвардии, которые несут службу в Донбассе и районах, расположенных рядом с зоной боевых действий.
Президент Путин ранее поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии, которые совместными усилиями задержали преступников, устроивших теракт в Crocus City Hall.
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