Путин поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается 19 июня. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы», — сказал он.

Путин поблагодарил всех участников медицинского сообщества России и отметил их труд, «верность лучшим традициям многих поколений наших врачей». Отдельно он обратился к медработникам, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В конце президент пожелал всем крепкого здоровья и успехов.

Также Путин отметил, что повышение качества медицинской помощи — одна из важнейших задач России. В связи с этим в различных регионах страны открылось 19 новых учреждений здравоохранения.