Путин анонсировал рост качества медпомощи в России

Качество и доступность медицинской помощи в России будет повышаться, это одна из важных задач. Об этом сообщил президент Владимир Путин накануне Дня медработника. Президент принял участие в видеоконференции по случаю открытия 19 новых объектов здравоохранения в регионах страны. Речь российского лидера появилась на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что эффективная и современная система здравоохранения «имеет важнейшее значение для сбережения народа России». Страна постоянно наращивает потенциал медучреждений, поддерживает ученых и промышленность в создании новых технологий диагностики и лечения.

«Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь изменения к лучшему, позитивную динамику. Особенно это касается жителей малых городов, поселков, людей старшего поколения, семей с детьми», — подчеркнул Владимир Путин.

Он назвал безусловным приоритетом обновление первичного звена здравоохранения и пообещал наращивать меры поддержки специалистов этой сферы.

«Хорошо понимаю, что нагрузка на сотрудников поликлиник, ФАПов очень большая, так же как и ответственность, ведь именно вы ближе всего к людям, к вам они обращаются прежде всего, от вас зависит постановка диагноза и дальнейшее лечение», — отметил президент.

Путин добавил, что, несмотря на сложности, планы по строительству, ремонту и оснащению больниц, поликлиник и ФАПов воплотятся в полном объеме.

«Обеспечим закупку санитарного транспорта и передвижных медицинских пунктов, чтобы врач, фельдшер, медсестра трудились в современных условиях и могли оказать людям всю необходимую помощь», — пообещал Путин.

Говоря об открывающихся 18 июня новых медучреждениях, глава государства подчеркнул, что их появление существенно увеличит возможности для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи. Ее смогут получить десятки тысяч жителей.