Путин поздравил крымчан с годовщиной возвращения в состав России

Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и России. Глава государства озвучил свои поздравления во время разговора с жителями полуострова.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, рад вас поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны большой огромной России», —заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что встреча с крымчанами и севастопольцам, приуроченная к этой исторической дате, становится у нас светлой традицией.

Крым присоединился к России в марте 2014 года. Референдум на полуострове провели после государственного переворота на Украине. За присоединение к России проголосовало большинство крымчан.