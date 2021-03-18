Матвиенко заявила, что референдумы не помогут Украине «вернуть» Крым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что даже десять референдумов не помогут Украине «вернуть» Крым, написала «Парламентская газета».
По мнению Матвиенко, «плач в Киеве по поводу потери Крыма» является «политическим и моральным лицемерием». Как считает государственный деятель, Украина сама потеряла полуостров. Эта страна вела политику притеснения русского языка и русской культуры. Помимо прочего, на территории республики происходило «хищническое» использование природных и экономических ресурсов.
«Уверена, в глубине души украинские власти не могут не отдавать себе отчета в том, что обратного пути Крыма на Украину нет, и не будет», — подчеркнула Матвиенко.
Дипломат заключила, что сам вопрос о возможном «возвращении» полуострова крымчане воспринимают как «глупую шутку».