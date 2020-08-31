Путин повысил зарплаты чиновникам и главам СК и Генпрокуратуры

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в тексте указа.

В тексте указа особо отмечается, что при индексации зарплаты государственных служащих, а также размеры месячных и квартальных премий подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Также в 1,03 раза увеличатся выплаты председателю Следственного Комитета и главе Генеральной прокуратуры России.

Осуществить финансовое обеспечение президентских указов предстоит правительству. Кабмин может действовать в рамках выделенных на этот финансовый год ассигнований из федерального бюджета.

Ранее сервис по поиску работы опубликовал рейтинг регионов по размеру зарплат государственных служащих. Самые большие выплаты получают чиновники из Москвы. В среднем суммы достигают 50 тысяч рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург со средней зарплатой в 40 тысяч рублей. Замкнули тройку чиновники из Барнаула. Их вознаграждение такое же, как и у коллег из северной столицы.

Самые низкие зарплаты оказались у чиновников из Воронежской и Саратовской областей 24,4 тысячи рублей и 23,9 тысячи рублей соответственно. Самые бедные государственные служащие живут в Ульяновской области. Средний заработок чиновника там не превышает 23,8 тысячи рублей.