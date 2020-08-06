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    06 августа 2020, 11:46

    Перечислены регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

    Алена Макаренко

    Названы регионы, в которых госслужащие получают больше всего. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «Авито. Работу».
    Перечислены регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

    Сервис подсчитал размер средней зарплаты российского чиновника. Доход зависит от региона.

    Наиболее высокие зарплаты оказались в Москве. В столице госслужащие получают 50 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге на карточку представителей власти приходит 41,5 тысячи рублей. Зарплата в Барнауле — 40 тысяч рублей.

    Самые низкие ежемесячные доходы у госслужащих оказались в Воронеже (24,4 тысячи рублей), Саратове (23,9 тысячи рублей) и Ульяновске (23,8 тысячи рублей).

    В исследовании также отражается спрос на работу в госорганах. За второй квартал 2020 года количество вакансий на госслужбе увеличилось на 20%. Больше всего в чиновниках нуждаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

    Омск оказался лидером по приросту числа вакансий — их количество за год число возросло на 450%. В Екатеринбурге прирост составил 125%, в Барнауле и Тольятти — 100%.

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