Путин потребовал усилить координацию между ведомствами для обеспечения армии | 360°

Важное 25 октября 2022, 17:35 Путин потребовал усилить координацию между ведомствами для обеспечения армии Президент Путин поручил изменить процедуры и нормативы для обеспечения военных Пресс-служба Кремля

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Координацию между экономическим и силовым блоками, а также регионами необходимо усилить и углубить, пересмотреть процедуры и нормативные базы для обеспечения военных, участвующих в специальной военной операции. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению армии.

Он напомнил, что во времена решения сложных вопросов в ходе пандемии от устаревших процедур удалось избавиться. Сейчас нужно идти по такому же пути.

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«Мы много раз обсуждали вопросы обновления и улучшения административных процедур, но ситуация такова, что всю эту работу надо еще раз посмотреть. Нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами — и экономическим и силовым блоками, и регионами», — подчеркнул Путин.

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Российский лидер отметил, что сегодня участники заседания планировали представить целевые задачи по направлениям работы координационного совета, но пока их нет. Поэтому в ближайшее время необходимо разработать и представить план по дальнейшим шагам, которые позволят обеспечить российскую армию.

«Работа в этом формате ведется неделю. Это небольшой срок, и может быть, проект целевого задания не готов по объективным причинам, но прошу сделать это быстрее. Необходим более высокий темп работы и более реалистичная оценка ситуации. Это касается не только специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что новое время требует работы по новым правилам, а не пользования давно появившимися нормативами.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главными задачами Координационного совета по обеспечению вооруженных сил, станут поставки вооружения и техники, обеспечение финансирования, подбор поставщиков и формирование цен. Также ведомство займется выстраиванием эффективной координации между всеми сферами.