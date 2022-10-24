Мишустин рассказал о главных целях Координационного совета по обеспечению армии | 360°

Власть 24 октября 2022, 17:34 Мишустин рассказал о главных целях Координационного совета по обеспечению армии Премьер Мишустин поручил взять под контроль формирование резервов для армии РИА "Новости"

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Созданный по поручению президента России Координационный совет при правительстве займется комплексом вопросов по обеспечению вооруженных сил, принимающих участие в специальной военной операции. В частности, ведомство даст задание по поставкам вооружения, техники, обеспечит финансирование из бюджета, сформирует цены и подберет поставщиков. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что сейчас нужно выстроить эффективное взаимодействие систем здравоохранения, промышленности, строительной и транспортной сфер, а также повысить координацию федеральных и региональных органов власти и специальных служб.

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«Решения должны приниматься максимально быстро и четко. Разумеется, не в ущерб качеству. С учетом всех аспектов, с выверкой позиций и снятием разногласий буквально в режиме реального времени», — подчеркнул премьер.

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Мишустин добавил, что армия и флот должны получить все необходимое в самые сжатые сроки.

«Прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений», — добавил премьер-министр.

Также он потребовал подготовить доклад о работе с мобилизованными и их семьями по вопросу начисления денежного довольствия.

Мишустин отметил, что такую работу правительство уже проводило, когда готовило план первых решений по развитию отечественной экономики в условиях новых санкций. Это позволило убрать многие негативные факторы.

В Кремле сообщили, что Координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов соберется на заседание в ближайший вторник, 25 октября. Проведет встречу президент России Владимир Путин. С докладами выступят премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.