Мишустин рассказал о главных целях Координационного совета по обеспечению армии | 360°

24 октября 2022, 17:34
Мишустин рассказал о главных целях Координационного совета по обеспечению армии
Премьер Мишустин поручил взять под контроль формирование резервов для армии
Созданный по поручению президента России Координационный совет при правительстве займется комплексом вопросов по обеспечению вооруженных сил, принимающих участие в специальной военной операции. В частности, ведомство даст задание по поставкам вооружения, техники, обеспечит финансирование из бюджета, сформирует цены и подберет поставщиков. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что сейчас нужно выстроить эффективное взаимодействие систем здравоохранения, промышленности, строительной и транспортной сфер, а также повысить координацию федеральных и региональных органов власти и специальных служб.
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«Решения должны приниматься максимально быстро и четко. Разумеется, не в ущерб качеству. С учетом всех аспектов, с выверкой позиций и снятием разногласий буквально в режиме реального времени», — подчеркнул премьер.
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Мишустин добавил, что армия и флот должны получить все необходимое в самые сжатые сроки.
«Прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений», — добавил премьер-министр.
Также он потребовал подготовить доклад о работе с мобилизованными и их семьями по вопросу начисления денежного довольствия.
Мишустин отметил, что такую работу правительство уже проводило, когда готовило план первых решений по развитию отечественной экономики в условиях новых санкций. Это позволило убрать многие негативные факторы.
В Кремле сообщили, что Координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов соберется на заседание в ближайший вторник, 25 октября. Проведет встречу президент России Владимир Путин. С докладами выступят премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Армия
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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