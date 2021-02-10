Путин потребовал сделать выплаты бюджетникам прозрачными и справедливыми

Заработная плата работников бюджетной сферы должна стать прозрачной и справедливой. Для этого правительству и регионам нужно провести проверку, сколько в действительности получают работники. Об этом на совещании с членами кабмина заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что в 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа о повышении зарплат бюджетникам. В 2019 году в послании Федеральному собранию Путин потребовал, чтобы не было снижения уровня заработной платы. Это требование никто не отменял.

Но в результате получается так, что некоторые службы просто подгоняют результаты под формальные показатели.

«По отчетам все вроде бы сходится. За счет различных ухищрений, когда специалистов переводят <…> на сокращенный режим работы, на половину или четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растет», — привела цитату Путина пресс-служба Кремля.

В качестве примера российский лидер привел жалобу старшего научного сотрудника Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной. Она рассказала, что получает 25 тысяч рублей плюс шесть тысяч рублей в качестве надбавки.

«Даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в майском указе», — подчеркнул президент.

Путин обратил внимание министров, чтобы они внимательно изучили данные по зарплате каждого отдельного сотрудника бюджетной сферы, чтобы получить на выходе полную картину.

«Нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника. И главное, необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы. <…> Оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой», — пояснил президент. Он отметил, что в системе мониторинга должен учитываться доход каждого специалиста отдельно, а не средние показатели.

«Если рассчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле бывает так, что у одних густо, у других пусто», — пояснил президент.

Отдельно Владимир Путин обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, чтобы узнать, какие шаги уже предприняло ведомство по жалобе Анастасии Проскуриной.

Как сообщило РИА «Новости», министр рассказал, что средняя заработная плата ученой в 2020 году составила 44 129 рублей, из которых 25 тысяч — это оклад. Фальков отметил, что в 2019 году сотрудница Сибирского отделения РАН получала больше — около 57 тысяч рублей, но это было связано с выигранным грантом, срок действия которого истек. Все это и привело к снижению выплаты.