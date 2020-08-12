Путин потребовал разобраться высокими ценами на Камчатке
Российский лидер отметил, что в Камчатском крае достаточно высокий уровень доходов. Но из-за высоких цен реальные зарплаты получаются не такими уж большими. Он обратил внимание и на то, что доходы самого края неплохие, но бюджет исполняется с дефицитом.
«Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», — заявил глава государства.
Он поручил «разобраться с монополистами», которые работают в Камчатском крае.
Накануне RТ сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин совершит рабочую поездку на Дальний Восток 13–18 августа, в рамках которой посетит и Камчатку. Ожидается, что он встретится с главой региона.
Ранее стало известно, что Камчатка — в топе регионов по уровню пенсий, ежемесячно пожилые люди там получают около 24 тысяч рублей.