Минтруд рассказал, где в России самые высокие пенсии

Самые большие пенсии получают жители Крайнего Севера и Дальнего Востока. Таким образом, пожилое население Чукотки получает 28 219,13 рубля, а в Ненецком автономных округе — 25 215,13 рубля. Следом идут Камчатка с пенсией 24 409,59 рубля и Магаданская область — 24 304,94 рубля.

Меньше всего получают пенсию в регионах потеплее. В Дагестане — 12 411,37 рубля, Кабардино-Балкарии — 12 473,37 рубля и Калмыкии — 13 350,12 рубля.

По данным ПФР за 1 января 2020 года, средняя пенсия в стране — 15 697,46 рубля. В Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах этот показатель составляет 17 378,02 и 17 472,86 рубля соответственно. На Северном Кавказе и в ЮФО пенсии ниже — 13 600 рублей.

Ранее Минтруд рассказал, что в России 42 миллиона жителей получают пенсии по старости, потере кормильца или инвалидности.