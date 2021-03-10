Путин потребовал проверить зарплаты бюджетников на соответствие нормам

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля доложить о ситуации с зарплатами бюджетников. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях)», — сказано на сайте Кремля.

Правительству нужно будет понять, насколько уровень оплаты труда бюджетников соответствует целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Кабмин должен до 20 апреля доработать и завершить согласование проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

После проведения анализа нужно устранить причины, по которым целевые показатели оплаты труда бюджетников не были достигнуты. Глава государства поручил проработать меры по усовершенствованию системы оплаты труда работников этих организаций.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин уже просил правительство проанализировать соотношение реальных зарплат бюджетников к средним по региону. Тогда сообщилось, что Минтруд и Минфин должны до 20 апреля подготовить предложения о повышении оплаты труда.