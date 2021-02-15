Зарплаты бюджетников тщательно изучат, чтобы повысить

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать соотношение реальных зарплат бюджетников к средним по региону. Минтруд и Минфин должны до 20 апреля подготовить предложения о повышении оплаты труда.

Такие решения были приняты на заседании правительства 12 февраля. Поводом стало общение президента Владимира Путина со старшим научным сотрудником Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

На заседании Совета по науке Анастасия Проскурина заявила, что ее зарплата на полной ставке составляет 25 тысяч рублей.

Согласно майскому указу Путина, зарплата исследователя должна быть в два раза выше средней по региону — Проскурина должна зарабатывать около 80 тысяч рублей. Путин поручил разобраться, почему это не так.

По данным Счетной палаты, за первое полугодие 2020 года целевым показателям не соответствовали зарплаты четырех из 12 категорий бюджетников.

При этом, как отметил «Коммерсант», число желающих работать на государство не уменьшается за счет социальных гарантий и других бонусов.