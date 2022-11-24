Власть 24 ноября 2022, 16:40 Путин потребовал принять закон о доступе к обезличенным данным в ближайшее время Президент Путин заявил, что закон о доступе к обезличенным данным надо принять быстро РИА «Новости»

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Парламент должен ускорить работу над проектом закона о доступе к обезличенным данным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Российский лидер добавил, что эту тему затронули, когда он приехал на конференцию и осматривал выставку. Собеседник Путина рассказал о своей работе и о том, что планируется сделать в скором времени.

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«Говорил о необходимости доступа к этой информации. Я согласен с этим, безусловно. Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки», — сказал глава государства.

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Путин добавил, что роботизация и внедрение искусственного интеллекта не приведет к увеличению безработицы, наоборот, появится еще больше высококвалифицированных рабочих мест. К тому же благодаря этому удастся сделать минимальной деятельность человека на опасных и вредных участках производства.