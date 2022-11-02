Путин потребовал постоянно совершенствовать российское вооружение | 360°

Власть 02 ноября 2022, 16:36 Путин потребовал постоянно совершенствовать российское вооружение Президент Путин призвал непрерывно совершенствовать вооружение России Пресс-служба Кремля

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Работа по обеспечению нужд вооруженных сил страны не должна строиться на основе бюрократических нормативов и инструкций, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами совета по обеспечению потребностей армии. Глава государства подчеркнул, что необходимо непрерывно совершенствовать вооружение. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Президент призвал системно выстраивать работу — так, чтобы это позволяло добиваться конкретного, нужного всем результата. Не стоит забывать и о том, что нужно постоянно совершенствовать имеющееся вооружение.

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«Это касается и вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», — подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что для этого важно обеспечить наличие конкуренции производителей и разработчиков.

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Полномочия Владимира Путина на посту президента истекают в 2024 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не определился над тем, будет ли баллотироваться на очередной срок.