Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году | 360°

Власть 02 ноября 2022, 13:33 Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году Пресс-секретарь президента России Песков: Путин не решил, будет ли еще баллотироваться Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин еще не принимал решения, будет ли баллотироваться на следующий срок в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, принял ли действующий президент соответствующее решение.

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Ранее пресс-секретарь президента пообещал, что дата и время проведения прямой линии с Владимиром Путиным озвучат позже. По его словам, администрация пока что не назначила даты трех ожидаемых мероприятий — прямой линии, оглашения послания Федеральному собранию и большой пресс-конференции.

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Также Дмитрий Песков высмеял предположение начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, будто президент России Владимир Путин использует двойников. Два года назад Путин рассказал, что ему предлагали сделать двойника для его безопасности была в начале нулевых, но он от нее отказался.