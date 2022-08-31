Путин потребовал найти ответственных за срыв сроков ремонта части школ к 1 сентября

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти тех, кто виновен в срыве сроков ремонта части школ к 1 сентября. Глава государства уточнил, что с такими подрядчиками не следует больше работать, сообщил ТАСС.

Путин дал поручение главе Минпросвещения Сергею Кравцову во время совещания с членами правительства.

«Вы сказали о том, что около 84 школ не завершили ремонт в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе работ. Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать», — сказал он.

Ситуация с ремонтом школ в регионах, добавил президент России, должна находиться под контролем правительства.

Строительство 15 школ началось в Подмосковье с начала этого года. В Можайске уже открылось образовательное учреждение на 550 мест. До конца года введут в эксплуатацию еще шесть школ в Балашихе, Ногинске, Красногорске, Коломне и Щелкове.

Ремонт завершился в Ивантеевской детской школе искусств, работы идут в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Бронницах.