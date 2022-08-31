Подмосковье выполнило почти 50% годового плана по президентским проектам

Исполнение президентских программ в Московской области по итогам семи месяцев 2022 года составило 46,6%. В этом году в Подмосковье реализуется 12 национальных проектов, на которые направлено 130,9 миллиарда рублей (из них 43,3 миллиарда — из федерального бюджета).

«Как показывают результаты работы за семь месяцев, национальные проекты в Московской области в целом реализуются запланированными темпами», — отметила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Наибольшее исполнение отмечено у проектов «Производительность труда» (97,3%), «Безопасные качественные дороги» (77,4%) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (68,3%).

По президентскому проекту в этом году созданы два центра амбулаторной онкологической помощи на базе Химкинской и Солнечногорской областных больниц. Продолжается строительство детской больницы в Красногорске и семи поликлиник (Реутов, Коломна, Раменский, Домодедово, Одинцово, Серпухов, Сергиев Посад). Также в этом году должны появиться два офиса врача общей практики в Одинцове и Наро-Фоминске. Заключены контракты на закупку 1243 единиц медицинского оборудования.

По нацпроекту в регионе идет строительство 15 школ. Образовательное учреждение на 550 мест в Можайске уже введено в эксплуатацию. До конца года откроется еще шесть школ в Балашихе, Ногинске, Красногорске, Коломне и Щелкове.

Проведено более 35 тысяч консультаций для приемных родителей, а до конца 2022 года будет оказано еще 60 тысяч таких услуг. Более 13 тысяч школьников в этом году пройдут профессиональное обучение по 64 программам профессиональной подготовки.

Завершен капитальный ремонт Ивантеевской детской школы искусств, аналогичные работы проводятся в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Бронницах. Проводится реконструкция здания Егорьевского историко-художественного музея.

В рамках национального проекта «Демография» почти 33 тысячи нуждающихся семей воспользовались выплатами в связи с рождением первого ребенка. Региональным материнским капиталом распорядились 4757 семей. Выдано 1847 подарочных наборов для новорожденных. За счет средств программы обязательного медицинского страхования выполнено почти три тысячи ЭКО.

Завершена реконструкция стадиона в поселке Власиха. В конце года планируется ввести в эксплуатацию бассейн в Химках и футбольное поле с искусственным покрытием, вспомогательными помещениями и трибунами в Мытищах.

Ведутся работы по строительству Северного обхода Лобни, начали работать над созданием сети автодорог Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный.

В рамках мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» 1246 человек расселены из аварийного жилья. Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца следующего года.

По национальному проекту «Экология» ведется рекультивация 11 мусорных полигонов, причем работы на четырех из них будут закончены в 2022 году (Одинцово, Серпухов, Наро-Фоминск, Сергиев Посад). Также в этом году должна завершиться расчистка реки Воймеги (Рошаль) и Клязьмы (Королев — Мытищи — Пушкинский).