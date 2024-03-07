Власть 07 марта 2024, 00:04 «Все как у всех». Путин рассказал, на каких фильмах воспитывался Путин: воспитывался на добрых и сентиментальных фильмах, как новый «Чебурашка» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» поделился, на каких фильмах воспитывался. Он заявил, что рос на добрых и немного сентиментальных картинах, как современный «Чебурашка». Трансляцию встречи вел официальный сайт Кремля.

«Такие фильмы, как „Чебурашка“ сегодня, но которые тогда снимались. Добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают к жизни самые лучшие человеческие качества: доброта, созидание, помощь ближнему», — поделился российский лидер.

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Путин отметил, что много добрых мультфильмов производил «Союзмультфильм», их нужно давать смотреть современным детям. По мере взросления у человека появляются собственные оценки, что хорошо, что плохо, он начинает по-другому смотреть на классику и произведения кинематографии.

«Здесь ничего такого необычного со мной не происходило: все как у всех», — заключил глава государства.

На форуме Путин также заявил, что фундаментом бытия считает традиционные ценности.